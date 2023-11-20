رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر «مستقبل الابتكار وريادة الأعمال» في نسخته الثالثة

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، افتتاح مؤتمر «مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في نسخته الثالثة»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

حضر الافتتاح، الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، والدكتور معتز عطا، مدير مكاتب التايكو بالجامعة ومقرر عام المؤتمر، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي المجتمع المدني وطلاب الجامعة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

دعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين

وأكد النعماني، أنّه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات، تحرص الجامعة على توفير مناخ مناسب وبيئة مخصصة تضم طاقات الشباب من المبدعين واكتشاف مواهبهم وصقلهم، ورعايتها وتوجيهها في الطريق السليم الذي يخدم قاطرة التنمية الوطنية.

وقال رئيس الجامعة، إن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى الصعيد حول الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث يعد منتدى أكاديمي لتبادل المعرفة والنتائج من الناحية النظرية، ومنهجية وتطبيقات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال بهدف تحويل ونقل الأفكار من المفاهيم التقنية إلى مشروعات ومنتجات قابلة للتسويق على أرض الواقع.

وأكد النعماني، أن المؤتمر يلقي الضوء على الدور الهام لريادة الأعمال والابتكار في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل التي تلبي حاجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مؤكدًا أن رائد الأعمال يعد حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.

من ناحيته، أشاد الدكتور خالد عمران، بالمؤتمر وما يثمر عنه من نتائج، موضحًا أنه بمثابة لقاء رجال الصناعة مع أصحاب الأفكار بهدف تحويل تلك الأفكار إلى مشروعات ناشئة بمشاركة الجامعة، مضيفًا أن الابتكارات التي يتم رعايتها من خلال رواد الأعمال تساهم بشكل فعال في الدخل القومي.

أمّا الدكتور معتز حسن، فأشار إلى أنه تم نسج محاور المؤتمر بعناية لتوائم الأولويات الوطنية، التي اعتبرت عنصر الريادة والإبداع من الأولويات المهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية على المستوى الوطني والإقليمي، لافتًا إلى أنه من هنا جاءت محاور المؤتمر لتركز على العديد من المحاور، منها أبحاث تطبيقية مبتكرة في مجالات ( القطاع الهندسي _ القطاع الطبي _ الصيدلة _ العلوم _ الآثار والترميم _ الزراعة _تكنولوجيا التعليم )، وأيضًا ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب أنه تم عرض نماذج أولية وتسويقية للمبتكرين.