«خارجية الشيوخ»: الرد المصري «حاسم» حول التهجير القسري للفلسطينيين

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الرد المصري حول فكرة التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية جاء حاسما ورادعا على لسان رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والخارجية المصرية.

حماية الأمن القومي

وأكدت في بيان لها اليوم أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات وقرارات لحماية الأمن القومي، والحفاظ على كل شبر في أرض مصر من السرقة، وتأكيد موقف مصر الرافض لعملية التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمضي في مشروعه لتهجير الفلسطينيين وإجلائهم عن أراضيهم، في ظل صمت دولي واسع تجاه ما يرتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب ضد المدنيين العزل واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى في جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان أمام الجميع.

توجيه الدعم والمساعدات الإنسانية إلى غزة

وأشارت إلى الدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية وتوجيه الدعم والمساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى أنها تحمل على عاتقها الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتنادي بهذا الحق أمام المحافل الدولية والعربية والإقليمية دون تخاذل أو تراجع.

وأوضحت أن العالم أجمع شاهد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وكيف خالف الأعراف وارتكب انتهاكات كبير بحق القوانين الدولية، مطالبة جميع القوى العظمى بالتدخل لوقف الحرب غير المتكافئة على غزة.