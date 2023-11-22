فنادق البحر الأحمر الأحمر تستقبل 14 ألف سائح من أوروبا اليوم

تستقبل فنادق البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، ما يقرب من 14 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، على متن 76 رحلة طيران، حيث يستقبل مطار الغردقة 73 رحلة، بينما يستقبل مطار مرسى علم 3 رحلات، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السياح إلى فنادق البحر الأحمر

وقال نبيل حسين، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أفاد بوصول 76 رحلة طيران سياحية إلى مطارات الغردقة ومرسى علم، تقل حوالي 14 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، في مقدمتهم الألمان والروس والإنجليز والبولنديين والتشكيك.

وذكر «حسين»، أن فرق من العلاقات العامة تستقبل السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول، ونقل السائحين بالحافلات السياحية إلى الفنادق وسرعة التسكين بالغرف، والعمل على راحة السياح وتنظيم رحلات سياحية وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات الشواطئ بصفة يومية، بغرض تنشيط السياحة بشواطئ البحر الأحمر.