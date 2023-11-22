جدول اختبارات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، على أنّ تؤدى الاختبارات في أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه من المقرر البدء في اختبارات شهر نوفمبر 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي من يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023، حيث يتم عقد الاختبارات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

وبحسب المديرية، فإنّ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، يؤدون الامتحانات في 10 مواد دراسية، بجميع المدارس الثانوية، وجاءت ترتيب المواد كالتالي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الاختبارات في جميع المواد المذكورة، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الاختبارات حسب مواد الشعبة لكل طالب إنّ كانت «أدبية» أو «علمية»، والمواد غير المضافة للمجموع تُجري الاختبارات لها بمعرفة كل مدرسة مع التنسيق مع موجهي تلك المواد.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت المديرية، أنّه تم إرسال جداول اختبارات شهر نوفمبر 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الثانوية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.