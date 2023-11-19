وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد البرنامج التدريبي «تعزيز الوعي المجتمعي»

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد عبد الله، اليوم الأحد، انطلاق أولى أيام البرنامج التدريبي «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي»، والذي يستهدف «مدير مدرسة - مُعلم - أخصائى اجتماعى - رئيس مجلس أمناء إدارة - أمين اتحاد طلاب إدارة».

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنمية روح الولاء والانتماء، وتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالعمل على غرس الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة على الدور الهام للمتدربين في تحقيق أهداف البرنامج التدريبي، مشيرًا إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم هو تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وأن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي، وقيم المواطنة، ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل الوزارة أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وممارسة الحقوق والمواطنة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي.

وناقش وكيل الوزارة المتدربين حول أهمية التدريب، وكيفية الاستفادة منه، ودورهم في نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب، مستمعين إلى آراء بعض المتدربين، مؤكدين على أهمية البرنامج في تحقيق الوعي المطلوب لدى الطلاب بقضايا مجتمعهم، وغرس حب الوطن، وترسيخ القيم المجتمعية الصحيحة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن البرنامج التدريبي تضمن اليوم الأول التدريب حول «الوعي والمواطنة»، أما اليوم الثاني يركز على «التربية الإيجابية»، كما يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبي «خطة عمل Action Plan»، ويتم تقييم التدريب عن طريق اختبارات مواقف حياتية «قبلي وبعدي»، ومشروع أدائي ختامي، ومقياس الانتماء الوطني.