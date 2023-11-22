تحالف الأحزاب يشيد بنجاح جهود الرئيس السيسي في التوصل لهدنة بغزة

أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ؛ بالجهود والاتصالات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الماضية من أجل التوصل لاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن هدنة إنسانية وصفقة لتبادل المحتجزين بين الطرفين.

العالم يقدر جهود مصر في حل أزمة غزة

وقال النائب تيسير مطر، إن الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع هذه الأزمة في 7 أكتوبر وحتى الآن والاتصالات الواسعة التي أجراها مع قادة العالم، وأسفرت عن التوصل لهدنة بعد مرحلة صعبة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، محل تقدير واحترام العالم كله، ومصر أكدت تبنيها للقضية الفلسطينية وسعيها إلى حماية الشعب الفلسطيني في غزة ووقف آلة الحرب الإسرائيلية.

وقف إطلاق النار نهائيا

وأعرب أمين عام تحالف الأحزاب المصرية عن أمله أن يكون هذا الاتفاق نقطة بداية للتوصل الى اتفاق أكبر وشامل لوقف إطلاق النار نهائيا، وبدء المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي باسمه ونيابه عن أعضاء وقيادات تحالف الأحزاب المصرية.