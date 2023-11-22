تقديم خدمات طبية وبيطرية بالمجان خلال قافلة في كوم حمادة بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بشابور، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 165 حالة، تنوعت ما بين «أسنان - طب الأسرة - باطنة - تنظيم الأسرة - تطعيمات أطفال».

تقديم خدمات بيطرية خلال القافلة

وشهدت القافلة تقديم خدمات بيطرية، حيث تم تجريع 800 رأس أغنام، ورش 600 رأس ماشية «أغنام - أبقار - جاموس».

وفي قطاع الكهرباء تم تركيب خلية كهروضوئية وصيانة لوحة محول عزبة الصوافين، وإعادة انارة خط الشوارع بنطاق الوحدة المحلية بشابور، كما تم رفع 16 طن تراكمات ونقلها للمكان المخصص لها.

وخلال القافلة تم عقد ندوة تثقيفية حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى تثقيف صحي حول أهمية نظافة الأسنان والاهتمام بها من الطفولة المبكرة.

جهود البحيرة لتنفيذ القوافل الطبية

تأتي القوافل في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.