ضبط عامل في سوهاج بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج عن قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 8 فرد محلي - 4 طلقات خرطوش - أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.