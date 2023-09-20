ضبط عامل استولى على 85 ألف جنيه من آخر بسوهاج

ضبطت مديرية أمن سوهاج، عامل استولى على 85 ألف من آخر بزعم قدرته على توفير فرصة عمل له في الخارج ولم يفي بوعده؛ إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.

وأفاد الإخطار بورود بلاغ لمركز البلينا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد يتضمن بلاغ من المدعو «محمود ا م ا»، 27 عاما، سائق ومقيم دائرة مركز البلينا بتضرره من المدعو «إسلام ع ا» 33 عاما، عامل ومقيم بذات الناحية لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على 85 ألف جنيه بزعم تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعدة ورفض رد المبلغ المالي.

تفاصيل ضبط المتهم

وعقب إصدار إذن النيابة العامة جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.