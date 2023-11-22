القمص بولا سعد: بورسعيد أصبحت قاطرة التنمية في عهد الرئيس السيسي

أكد القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، أن المحافظة شهدت في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة في شتى المجالات، وتحولت إلى قاطرة التنمية بالعديد من المشروعات والإنجازات، منها منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروعات شرق بورسعيد وغيرها.

طفرة في الإنجازات

وقال وكيل مطرانية بورسعيد إن الإنجازات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة من مشروعات عملاقة، وإنشاء الكباري والمصانع، ومشروع حياة كريمة وتطوير القرى الفقيرة، وغيرها من إنجازات القيادة السياسية أبهرت العالم في السنوات الأخيرة، وجعلت الوطن يشهد طفرة حقيقية.

قيادة سياسية حكيمة

وأوضح وكيل مطرانية بورسعيد أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تتوقف فيها الحياة في جائحة كورونا بينما دول العالم كلها كادت تتعرض للهلاك وذلك بفضل قيادة سياسية حكيمة تنظر إلى المستقبل بنظرة رشيدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي أقيم في بورسعيد بحضور الآلاف من المواطنين، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

واكد وكيل مطرانية الأقباط، أن مصر بوجه عام وبورسعيد بشكل خاص أرض مباركة، فقد مرت عليها العائلة المقدسة خلال رحلتها الى مصر، موضحا أن الله قد بارك مصر على مر التاريخ وستظل مباركة على أبد الدهر.

وشارك بمؤتمر التحالف الوطني لدعم الرئيس الحاشد الآلاف من المواطنين، وضم الوفد الكنسي لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، القس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس فى المحافظة، والقس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم المطرانية، والقس ماركوس ممثلا عن مدينة بورفؤاد.