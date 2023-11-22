«التحالف الوطني» يدعم أسر ضحايا العقار المنهار في بورسعيد

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، دعم شهداء العقار المنهار بحي الشرق بمبلغ 25 ألف جنيه، وذلك خلال انعقاد مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر أعضاء الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والشيخ أحمد، ممثلا عن وزارة الأوقاف، والقمس بولا سعد، وكيل مطرانية بورسعيد، ونواب المحافظة، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلو المؤسسات المختلفة، وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح للانتخابات الرئاسية، وعدد كبير من الشباب.

دعم ضحايا العقار المنهار بمحافظة بورسعيد

وأعلن المهندس علي جبر، منسق التحالف ببورسعيد، دعم ضحايا العقار المنهار بمحافظة بورسعيد بمبلغ 25 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا هو الدور الأهلي التنموي الذي يقوم به التحالف، وقدم العزاء لأهالي محافظة بورسعيد ومحافظتي سوهاج والمنيا في وفاة 4 من العمال خلال ترميم عقار شارع رمسيس ببورسعيد.

وأقيم مؤتمر التحالف الوطني بحضور شعبي كبير في سرادق بشوارع بورسعيد، وجري خلاله الإعلان عن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشهدها مصر في شهر ديسمبر القادم.

وتضمن المؤتمر، الحديث عن ما تحقق في الملف الأمني الداخلي والقومي، ودور مصر الرائد في الفترة الحالية لدعم القضية الفلسطينية، بجانب مسيرة البناء والتنمية التي بداتها مصر بإرادة من قيادتها السياسية.

وأكد المؤتمر، أن المرحلة الحالية تحتاج تكاتف الجميع والالتفاف حول القيادة السياسية؛ لحماية الوطن والحفاظ واستكمال ما تحقق من إنجازات.