ضبط متهم بسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين، بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ وعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامي، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين عن طريق المغافلة وكسر الزجاج.

وأقر بارتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.