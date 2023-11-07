ضبط عاطل متهم بالنصب على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والنفسي والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.. بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة – وهاتفي محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.