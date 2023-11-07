رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط عاطل سرق محتويات كشك كهرباء في الشيخ زايد

كتب:

جيهان عبد العزيز
10:18 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكّنت مباحث الشيخ زايد، من ضبط عاطل 30 سنة، لاتهامه بسرقة محتويات كشك كهرباء بدائرة القسم، عبارة عن «7 بارات نحاسية مختلفة الأحجام والأشكال، ومفتاح مقاس 13».

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة محتويات كشك كهرباء بدائرة قسم الشيخ زايد.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تمكنوا من تحديد هوية المتهم، وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

القبض على عاطل هارب من حكم الإعدام بالعجوزة

القبض على عاطل بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

القبض على شخصين تعديا بالضرب على عاطل في الجيزة

القبض على عاطل بتهمة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في بني سويف
بقلم جيهان عبد العزيز