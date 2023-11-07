ضبط عاطل سرق محتويات كشك كهرباء في الشيخ زايد

تمكّنت مباحث الشيخ زايد، من ضبط عاطل 30 سنة، لاتهامه بسرقة محتويات كشك كهرباء بدائرة القسم، عبارة عن «7 بارات نحاسية مختلفة الأحجام والأشكال، ومفتاح مقاس 13».

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة محتويات كشك كهرباء بدائرة قسم الشيخ زايد.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تمكنوا من تحديد هوية المتهم، وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.