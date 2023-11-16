أبو الغيط: قرار مجلس الأمن بفرض هدنة إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ قرار مجلس الأمن الصادر مساء أمس، ودعا إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات إلى السكان، خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ المطلوب من مجلس الأمن هو دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وليس مجرد هدنة إنسانية للسماح بإدخال المساعدات مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال.

وأعرب جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ارتياح أبو الغيط لما تضمنه القرار من مواد تدعو لوصول المساعدات العاجلة دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، مطالبا المجتمع الدولي العمل بشكل عاجل لإنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، وأنّ هذه الخطوة يجب أن تعطي دفعة للجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.