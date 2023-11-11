«أبو الغيط»: بدون حل الدولتين ستستمر دوامة العنف في المنطقة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة صادرة عن 57 دولة، تبرز من خلالها الموقف الضاغط على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في المجتمع الدولي.

وأضاف أمين عام الجامعة العربية، خلال تصريحاته خلال البيان الختامي للقمة العربية السعودية، أن القضية الفلسطينية انزوت كثيرًا في السنوات الأخيرة، وهذه المأساة وهذا الإجرام الذي نراه في غزة أدى إلى بروز القضية الفلسطينية على السطح، وطرح حل الدولتين ومن دونه ستستمر دوامة العنف.

وتابع أنه إذا لم يتحرك العالم لتحقيق هذا الهدف، فللأسف سنشهد صداما مسلحًا في هذه المنطقة، وهذا ما لا نرجوه.