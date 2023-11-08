أبو الغيط يحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية بعد تسليح المستوطنين

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، بسبب «إمعان» قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القتل والقمع فضلا عن تشديد الحصار، وتسليح المستوطنين الخارجين على القانون، مشيرا إلى لأن هذه الأوضاع تنذر باندلاع المزيد من العنف.

أبو الغيط: استشهاد 163 في الضفة الغربية

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن إسرائيل تشن حربًا حقيقية على الضفة الغربية راح ضحيتها نحو 163 شهيدا فلسطينياً منذ 7 أكتوبر الماضي، ومئات المصابين فضلا عن اعتقل نحو ألفي فلسطيني، في ظل استمرار عمليات قمع وإغلاق وحصار واستهداف المدنيين في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف «أبو الغيط»، أن العنف الذي تشهده مناطق واسعة من الضفة بلغ مستويات غير مسبوقة ولا يُمكن السكوت عنه، مشيرا إلى أن العالم يُتابع الوقائع المخزية والممتزجة بعنصرية وكراهية متأصلة للفلسطينيين، يجب إدانتها وعدم السكوت عنها، لأنها تُمثل إهانة لكل إنسان يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر.

وحذر أبو الغيط، من أن حكومة اليمين الإسرائيلي يقودها المستوطنون وهي تدفع الأمور إلى حافة الهاوية من خلال حماية هذه الممارسات وتسليح المستعمرين وتشجيع الانفلات، مؤكداً أن الهدف من هذه الممارسات دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وتهجيرهم قسرياً على مراحل.