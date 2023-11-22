ماذا حدث في المستشفى الإندونيسي ومجمع الشفاء بغزة؟.. قصف وحصار وانقطاع كهرباء

سيتذكر العالم البطولات التي قام ولا يزال يقوم بها أطباء مستشفيات شمال قطاع غزة وبالأخص المستشفى الإندونيسي ومجمع الشفاء الطبي، اللذان عملا في أوضاع كارثية ولا إنسانية لا يمكن تحملها؛ ومنها الحصار وتحديد حركة المتواجدين في المستشفي ونفاد الوقود والطعام.

ماذا حدث في المستشفى الإندونيسي؟

ظل المستشفي الإندونيسي صامدا خلال الأسبوع الجاري، إذ حاصرته دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي مطلع الأسبوع الجاري، ومنعت المتواجدين بالداخل من الخروج، وإلا تعاملت معهم الطائرات المسيرة التي قنصت كل من خرج بالقرب من الباب.

كما قصفت قوات الاحتلال الطوابق العليا للمستشفى الإندونيسي، ما أجبر الأطباء والتمريض على نقل المرضى والجرحى إلى الطابق الأرضي، والتواجد بجانبهم، وفق الصفحة الرسمية للمستشفى.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نفاد الوقود، ما جعل المستشفى الإندونيسي يغرق في ظلام دامس، واضطر الأطباء إلى العناية بالجرحي على أضواء كشافات الهواتف الذكية، وبالطبع لم تكن هناك موارد غذائية أو مياه صالحة للشرب للكوادر الطبية أو الجرحى، أو حتى النازحين.

كما هددت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من مساء أمس باقتحام المستشفى الإندونيسي بحجة وجود نشاط عسكري، إذ وصلت رسالة نصية إلى أحد الإداريين بهذا المعنى وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت إدارة المستشفى، أن هذا التهديد خلق حالة من الهلع، كون الاقتحام تتخلله جرائم ترتكب في حق الجرحى والأطباء والعاملين، محذرين من تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي.

مجمع الشفاء الطبي في شمال قطاع غزة

ويعد مجمع الشفاء الطبي واحدا من أكبر المستشفيات في قطاع غزة، وجرى بناؤه عام 1946 أي أنه أكبر من دولة الاحتلال نفسها، وتعرض لأبشع ممارسات قوات الاحتلال خلال الأيام العشر الأخيرة.

ففي الـ11 من نوفمبر الجاري، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحاصرة المجمع الطبي، بحجة أنه مقر للفصائل الفلسطينية، وفرضت عليه حصارا شديدا حتى أنها أطلقت عدة صواريخ في محيط المستشفى، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء في ساحة المجمع.

ومنعت قوات الاحتلال، العاملين بالمستشفى أو المواطنين من التقاط جثامين الشهداء وإلا تم قتلهم بواسطة القناصة، ولم يكتفِ الاحتلال بهذا بل قصف الطابق الخامس وهو قسم الولادة وتسبب في أضرار بالغة.

ثم اقتحمت قوات الاحتلال المجمع الطبي بطريقة عنيفة، حيث دمرت الكثير من الأجهزة الطبية، والتحقيق مع الأطباء والكوارد الطبية والجرحى والنازحين بالمستشفى، وجرى اعتقال الكثير منهم، ثم سرقة أجساد الشهداء من ثلاجة موتى المستشفى.

وجرى إخلاء المستشفى بالكامل صباح اليوم؛ إذ كشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن وصول 14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني برفقة الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود لإجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات الجنوب، إذ يتم نقل مرضى الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح والجرحى إلى المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس، وفق تليفزيون فلسطين.