«الصحة الفلسطينية»: 400 مصاب ما زالوا في المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 400 جريح ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي في غزة، وفقًا لنبأ أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس إجلاء نحو 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».