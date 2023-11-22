ألمانيا ترحب باتفاق الهدنة في غزة وتدعو إلى إرسال مساعدات حيوية لغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الخارجية الألمانية، ترحب باتفاق الهدنة في غزة وتدعو إلى إرسال مساعدات لقطاع غزة.

أكد مصدر مصري مسؤول، اليوم الأربعاء، نجاح الوساطة المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة وقطر في التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وثمن المصدر في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، الجهود التي بُذلت للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، حسبما ذكر المصدر.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا أنه يجرى إعلان توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

وكشف المصدر عن أن الهدنة الإنسانية في غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لجميع مناطق القطاع.