«الخارجية العمانية»: نرحب باتفاق الهدنة في غزة.. ونتمنى وقف دائم لإطلاق النار

رحبت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، باتفاق الهدنة في غزة وصفقة تباد الأسرى بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة «إكس»، عن ترحيب سلطنة عُمان بإعلان التوصّل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة وتبادل عدد من الأسرى المدنيين وإتاحة دخول أعداد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية لـ قطاع غزة.

وأضافت الخارجية العمانية، أن السلطنة تعبر عن تثمينها للوساطة المشتركة التي قامت بها كل من مصر وقطر لتحقيق الاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

كما أعربت عن أملها في أن يفضي الاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وكان مصدر مصري مسؤول أعلن، في وقت سابق من صباح اليوم، نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وأكّد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنَّ مصر تُثمّن الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة، مُشددًا على أن مصر تؤكّد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.