جدول اختبارات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، على أنّ تؤدى الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فإنّه من المقرر بدء اختبارات شهر نوفمبر 2023 للصفين الأول والثاني الإعدادي، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، ويتم عقد الامتحانات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، علي أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

وبحسب المديرية، فإنّ طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، يؤدون الاختبارات في 9 مواد دراسية، تبدأ بالأحد 26 نوفمبر باختبار مادتي «اللغة العربية، والتربية الدينية»، والاثنين 27 نوفمبر بمادتي «العلوم، والتربية الفنية»، ويوم الثلاثاء 28 نوفمبر بمادتي «الهندسة، والجبر»، ويوم الأربعاء 29 نوفمبر مادة «اللغة الإنجليزية»، ويوم الخميس 30 نوفمبر بمادتي «الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي».

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه جري إرسال جداول اختبارات شهر نوفمبر 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الإعدادية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.