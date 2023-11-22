كفر الشيخ تطلق فعاليات المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية للشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة كفرالشيخ، المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية احتفالا بالعيد القومى للمحافظة، من خلال إدارة التنمية الرياضية، اليوم الأربعاء، وذلك بنادي الإرادة والتحدى، بمدينة كفر الشيخ، بالمحافظة، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

مسابقات رياضية متنوعة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن المهرجان الرياضي اشتمل على مسابقات «العاب ترويحية ، الكراسى الموسيقية، ميدان موانع، ألعاب صغيره»، وذلك ضمن خطة المديرية لتنشيط الرياضة.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن المهرجان يهدف إلى تشجيع الشباب والطلائع على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية، عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية غير التقليدية، وذلك علي نطاق جميع مراكز الشباب في كفر الشيخ.

تسليم جوائز للمشاركين

وشهد المهرجان تسليم جوائز المسابقات الرياضية الترويحية بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، المهرجان الرياضي من إعداد وتنظيم فريق عمل الإدارة.