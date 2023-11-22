أصغر الأسيرات في سجون الاحتلال.. هل تخرج نفوذ حماد في الصفقة الجديدة؟

في الرابع عشر من نوفمبر الجاري، حكمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس على نفوذ حماد، بالسجن 12 عاماً، والتي تعتبر أصغر الأسيرات في سجون الاحتلال، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في العالم، وذلك بعدما جرى اعتقالها في 2021، لتظل عامين كاملين داخل السجون، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

نفوذ حماد أصغر الأسيرات

مع جهود مصر في إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال، يتساءل البعض هل تخرج في صفقة تبادل الأسرى؟ وهو ما يجيب عنه لـ«الوطن»، الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الذي ثمن جهود مصر في إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال، متوقعًا أن تكون نفوذ حماد أصغر الأسيرات، من بين المطلق صراحهن في الدفعة الأولى، مشيرًا إلى أن القائمة تشمل 77 أسيرة.

وتقدم معلومات عن نفوذ حماد، أصغر الأسيرات التي حُكم عليها بالسجن لمدة 12 عاما داخل سجون الاحتلال، وهي كالتالي:

- نفوذ حماد أصغر الأسيرات تبلغ من العمر 16 عاما.

- طالبة من مدينة القدس حي الشيخ جراح.

- نفوذ حماد أصغر الأسيرات معتقلة حالياً بسجن «الدامون».

- تم اعتقالها في 8 ديسمبر 2021، منذ عامين من داخل مدرستها في حي الشيخ جراح.

- وجه إليها تهمة محاولة قتل مستوطنة والتسبب بإصابتها بصورة طفيفة.

- قال والدها جاد حماد، إن ابنته مجتهدة واجتماعية تحب الأطفال.

- نفوذ حماد أصغر الأسيرات كانت تشارك في دور المهرج خلال فعاليات المدرسة.

- لم تلتق نفوذ حماد أصغر الأسيرات بعائلتها منذ 50 يوماً.

- تشكو من ظروف الاعتقال السيئة في السجن.

معلومات عن نفوذ حماد أصغر الأسيرات

- قالت في تصريحات صحفية سابقة لها، إن قوات الاحتلال اقتادتها إلى مركز تحقيق المسكوبية، وجرى استجوابها من 7 محققين.

- تعرضت للضرب والعنف في «الزنزانة».

- هددوها بهدم منزلها واعتقال والديها.