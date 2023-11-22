تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. حدثت بجهود مصرية

شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على نجاح التوصل إلى هدنة في غزة، وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم الأربعاء، وتدخل حيز التنفيذ بداية من غد الخميس.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في السطور القادمة..

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وبحسب المعلن من الجانبين فجر اليوم الأربعاء، تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مؤقت لمدة 4 أيام من الجانب الإسرائيلي، وبموجب هذا سكون هناك صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ووقف كافة الأعمال العسكرية لقوات الاحتلال في جميع مناطق غزة.

وأشاد الجانب الفلسطيني بالجهود المصرية والقطرية والتي نجحت في الوصول إلى الهدنة المؤقتة، والتي تتضمن إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثات الطبية والوقود إلى جميع مناطق القطاع بلا استثناء.

كما أوضحت أن صفقة تبادل الأسرى، جاءت تفاصيلها من خلال وإطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما وذلك كله حسب الأقدمية.

وقف حركة الطيران في جنوب غزة

وتتضمن تفاصيل الهدنة وقف حركة الطيران في جنوب غزة على مدار الأربعة أيام، وقف حركة الطيران في شمال القطاع لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء

خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات والاعتقالات على كافة مناطق قطاع غزة، وضمان حرية حركة الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه على طول شارع صلاح الدين.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أنه خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، ضمان حرية حركة الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه على طول شارع صلاح الدين.