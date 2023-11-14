10 معلومات عن الأسيرة نفوذ حماد أصغر فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

جدل كبير تثيره الأسيرة نفوذ حماد التي تعد أصغر أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكما ضدها قبل أيام بالسجن لمدة 12 عاما وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتعد الأسيرة نفوذ حماد، طفلة في كل القوانين الدولية، إذ أنها تم اعتقالها عام 2021 وهي في سن الـ14 عاما فقط، والآن وبعد مرور نحو عامين من البقاء داخل أسوار معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وصدور الحكم ضدها بالسجن 12 عاما لا تزال الطفلة في عمر 16 عاما فقط.

10 معلومات لا تعرفها عن الأسيرة نفوذ حماد

1- اسمها نفوذ جاد حماد.

2- من سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة بفلسطين.

3- تبلغ من العمر 16 عاما.

4- تعد أصغر السجينات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

5- حكم عليها بالسجن لمدة 12 عاما

6- كانت تذهب إلى مدرسة بنات الروضة الحديثة الثانوية.

7- معتقلة من مدرستها منذ عام 2021.

8- كانت في الصف التاسع حين تم اعتقالها.

9- وصفها والدها جاد حماد في تصريحات للإعلام الفلسطيني بأنها فتاة مجتهدة واجتماعية تحب الأطفال.

10- قال والدها أنها كانت تشارك في دور المهرج خلال فعاليات المدرسة.

نادي الأسير: الأسيرة نفوذ حماد تعد أصغر معتقلة في سجون الاحتلال

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن في بيان سابق، أن الأسيرة نفوذ حماد من أبناء حي الشيخ جراح بالقدس وتعد أصغر معتقلة في سجون الاحتلال، موضحا أن الطفلة تم اعتقالها يوم 8 ديسمبر لعام 2021، وتعرضت لتعامل وحشي وتنكيل وتعذيب، كما تعرضت لتحقيق قاس وطويل، وتقبع في سجن «الدامون».