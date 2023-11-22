افتتاح وحدة علاج الحروق في مستشفى المحلة العام.. قسم داخلي وعناية مركزة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، وحدة علاج الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام، والتي تم تجهيزها بمشاركة مؤسسة السعيد فهمي الخيرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالغربية، بحضور النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ، النائب احمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

أقسام الوحدة

وأوضح محافظ الغربية، أن قسم علاج الحروق يضم قسما داخليا مكون من 8 أسرّة، وقسم عناية مركزة مكون من 3 أسرّة، وأن القسم مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقيم، مشيرا إلى الانتهاء من كافة الأعمال والأجهزة والمعدات التي يحتاجها قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام، ليصبح جاهزا لاستقبال مرضى الحروق بالمحلة الكبرى.

ومن جانبه اكد النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ، حرص مؤسسة السعيد فهمي ومؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر والمشاركة في انشاء مشروعات تنموية لخدمة ابناء المحافظة انطلاقا من دورها في خدمة المجتمع كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وأشار الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام سيعمل على أعلى مستوى لخدمة المرضى، وتوفير كافة العلاج اللازم، مشيرا الى إنه تم تدريب الفرق الطبية التي تعمل في الوحدة على أفضل طرق العلاج وأهمية الدعم النفسي للمرضى وذلك بعقد دورات تدريبية مكثفة.

تفقد مستشفى الصدر

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى صدر المحلة الكبرى لمتابعة اعمال التطوير الجارية، ورفع كفاءة الأقسام ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات المحافظة، حرصا من الدولة على تطوير القطاع الصحي، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة.