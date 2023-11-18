محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المدن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تهم المواطن وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، ومستجدات صيانة المعدات الهندسية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

الانتخابات الرئاسية

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 12 ديسمبر المقبل، وأيضا صيانة جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة