محافظ الغربية يشهد تسليم مشروعات اقتصادية للأهالي ضمن مبادرة «بيتك عمران»

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، فعاليات تسليم مشروعات اقتصادية تنموية لأهالي الغربية ضمن مبادرة «بيتك عمران»، والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة الغربية، بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا، بحضور أكثر من 2500 مواطن.

التمكين الاقتصادي

وأكد اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، خلال كلمته، أن التمكين الاقتصادي يعزز القدرة الذاتية ويسهم في تحسين الحياة، ومؤسسة حياة كريمة بالشراكة والتنسيق مع جمعية الأورمان العريقة تتبنى مشروعات وأكشاك لتوفير فرص اقتصادية للمواطنين غير القادرين، مما يعزز الاستدامة ويعمل على تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل المحلية، كما يسهم في تعزيز الاستدامة المجتمعية وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال دعم المشاريع المحلية وتحفيز التفاعل الاقتصادي في الأماكن التي تعتمد على هذه المبادرات، مختتما كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الرائدة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث إن مساهماته الحاسمة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن ظروف الحياة للمواطنين.

ومن جانبه أكد أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدور العظيم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسهم جمعية الأورمان العريقة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين لخلق وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

هدية الرئيس السيسي

وفي كلمته قال محافظ الغربية إنه يجب أن نشكر جميعا في حدث اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أهدى المواطن المصري الريفي البسيط مبادرة حياة كريمة التي تعد من أعظم الهدايا التي قدمها الرئيس للشعب المصري، فتقوم المبادرة بإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية المستدامة الشاملة البشرية والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة المعيلة لهذه التجمعات الريفية، مشيرا إلى أن هدايا الرئيس متعددة ولا تنتهي، منها مبادرة «بيتك عمران» لـ«حياة كريمة» لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة، موجها الشكر لمؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان على الجهود المبذولة.