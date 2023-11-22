فوز «الخدمة الاجتماعية» بالدقهلية بالمركز الأول على الجمهورية في تقييم الأداء المهني

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأربعاء 22 نوفمبر عن فوز إدارة الخدمة الاجتماعية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم الأداء المهني علي مستوي كل المديريات التابعة للمحافظة.

فوز إدارة الخدمة الاجتماعية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية

وأكد مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تقديم تهنئته لفريق العمل لتميزهم وأدائهم المشرف متمنياً دوام الرقي والازدهار للعمل الاجتماعي بالدقهلية.

وأشار إلي أن علاء رزق مدير إدارة الخدمة الاجتماعية استلم شهادة التقدير وكأس المركز الأول من أمل فوزي مدير عام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بوزارة الصحة.

تقديم التهنئة للأخصائية الاجتماعية بالدقهلية

وفى سياق متصل هنأ مكين الاخصائية الاجتماعية بمدرسة تمريض دماص بشرى السيد لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أفضل تدخل مهني في المواقف الطارئة.