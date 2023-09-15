رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الكاتب الصحفي جمال رائف: الصعيد يتمتع بطفرة تنموية بعد عقود من الحرمان

كتب:

مريم جاد
03:45 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي جمال رائف

الكاتب الصحفي جمال رائف

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن الصعيد المصرى بعد عقود من النسيان عاد للمكانة التي يستحقها على خريطة التنمية الشاملة بعد سنوات من التهميش، فكافة مناطق الجمهورية أصبحت تتمتع بالتنمية في البنية التحتيه، التصنيع، الزراعة وغيرها.

طفرة في التنمية بالصعيد

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا ينوز»، أن الصعيد بعد عقود من الحرمان يتمتع بطفرة كبيرة من التنمية من خلال عدد كبير من المشروعات، فالدولة خصصت مبالغ كبيرة ضختها في مبادرة حياة كريمة لتنمية الصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور كل المحافظات والقرى بالصعيد للعمل على تحسينها.

تنمية الصعيد تنهي الهجرة الداخلية

وتابع الكاتب الصحفي: الدولة تعمل أيضا على تشجيع الشباب للدخول على مجالات عمل غير تقليدية وإحياء مشروع توشكا، وجود مشروعات واستثمارات أجنبية بالصعيد مثل مشاريع الطاقة الشمية، لتوفير الطاقة النظيفة وفرص عمل للأهالي، وكل ذلك ليس له مردود على الصعيد فقط بل يعمل على الانتهاء من أزمة الهجرة الداخلية نتيجة عدم وجود خدمات بالصعيد.

اقرأ المزيد:

مراسلة «إكسترا نيوز» تستعرض تفاصيل قمة مجموعة العشرين بالهند

إكسترا نيوز: «الخارجية» تتابع أوضاع المصريين بالمغرب في أعقاب الزلزال المدمر

إكسترا نيوز: السيسي سيركز في قمة العشرين على موضوعات تهم الدول النامية والأفريقية

«إكسترا نيوز»: سفير الهند تحدث عن ترقب بلاده لمشاركة السيسي في قمة العشرين

إكسترا نيوز : قمة العشرين تتناول تحقيق التوزيع العادل للموارد بين الدول النامية والمتقدمة

«إكسترا نيوز»: جلسة الشباب بالحوار الوطني شهدت حديث 69 طالبا

«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «الزيادة السكانية.. أمن قومي»

«إكسترا نيوز» يبرز ملف «الوطن»: «تحدي النمو السكاني مش مستحيل»
بقلم مريم جاد