الكاتب الصحفي جمال رائف: الصعيد يتمتع بطفرة تنموية بعد عقود من الحرمان

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن الصعيد المصرى بعد عقود من النسيان عاد للمكانة التي يستحقها على خريطة التنمية الشاملة بعد سنوات من التهميش، فكافة مناطق الجمهورية أصبحت تتمتع بالتنمية في البنية التحتيه، التصنيع، الزراعة وغيرها.

طفرة في التنمية بالصعيد

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا ينوز»، أن الصعيد بعد عقود من الحرمان يتمتع بطفرة كبيرة من التنمية من خلال عدد كبير من المشروعات، فالدولة خصصت مبالغ كبيرة ضختها في مبادرة حياة كريمة لتنمية الصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور كل المحافظات والقرى بالصعيد للعمل على تحسينها.

تنمية الصعيد تنهي الهجرة الداخلية

وتابع الكاتب الصحفي: الدولة تعمل أيضا على تشجيع الشباب للدخول على مجالات عمل غير تقليدية وإحياء مشروع توشكا، وجود مشروعات واستثمارات أجنبية بالصعيد مثل مشاريع الطاقة الشمية، لتوفير الطاقة النظيفة وفرص عمل للأهالي، وكل ذلك ليس له مردود على الصعيد فقط بل يعمل على الانتهاء من أزمة الهجرة الداخلية نتيجة عدم وجود خدمات بالصعيد.