«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية
كتب:
أميرة فكري
01:59 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
امتحانات - أرشيفية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»، والمقرر أن تبدأ 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر 2023.
جدول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل
وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، وجاء كالتالي:
- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.
- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان العلوم والمهارات المهنية.
- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.
- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.