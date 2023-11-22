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«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية

كتب:

أميرة فكري
01:59 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»، والمقرر أن تبدأ 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر 2023. 

جدول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، وجاء كالتالي: 

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية. 

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان العلوم والمهارات المهنية. 

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.  

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