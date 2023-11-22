«تعليم الجيزة» تعلن جدول امتحانات شهر نوفمبر للمرحلة الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»، والمقرر أن تبدأ 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر 2023.

جدول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، وجاء كالتالي:

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.