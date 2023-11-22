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عاجل.. هل يتم تأجيل امتحانات شهر نوفمبر ؟.. «التعليم» تجيب

كتب:

أميرة فكري
11:16 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر 2023.

امتحانات شهر نوفمبر 2023

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ امتحانات شهر نوفمبر 2023 في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية، ولا صحة لما يتم تداوله بتأجيل الامتحانات.

وتابع المصدر، أنّ الوزارة لم تصدر أي قرارات بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، مطالبا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي. 

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