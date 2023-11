«التعليم» تعلن موعد افتتاح مدرسة العباقرة في العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جار افتتاح مدرسة العباقرة في العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة، خلال الفصل الدراسي الثاني، لتصل إجمالي المدارس في العام الدراسي 2023/ 2024 إلى 21 مدرسة.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأضافت الوزارة أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هي مدارس داخلية، عدد طلبة كل فصل لا يزيد عن 25 طالب، ويقيم الطالب بها طوال الأسبوع، وبها إعاشة فندقية، لطبيعة المدرسة التي تقتضي تواجد الطلاب داخل بيئة التعلم طوال الأسبوع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أهداف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وهي:-

- إعداد مواطن للقرن 21 قادر على: حل المشكلات- الابتكار- الاختراع- الاعتماد على النفس- التفكير المنطقي- قادر على استخدام التكنولوجيا والتي يتم التأكيد عليها من خلال خوض الطلاب لتحديات مختلفة تتمثل في مسابقات محلية ودولية يستثمر الطلاب مهاراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها ويتم إعداد طلاب المدارس من خلال منهج متكامل يرتبط بالتحديات الكبرى لمصر (Egypt Grand Challenges ) والتي تتمثل في - تحسين استخدام الطاقات البديلة

- إعادة تدوير القمامة والنفايات للأغراض الاقتصادية والبيئية.

- التعامل مع الازدحام الحضري وعواقبه.

- العمل على القضاء على قضايا الصحة العامة / الأمراض.

- زيادة القاعدة الصناعية والزراعية لمصر.

- معالجة وتقليل تلوث الهواء والماء والتربة.

- تحسين استخدامات المناطق النائية.

- إدارة وزيادة مصادر المياه النظيفة.

- التعامل مع النمو السكاني وعواقبه.

- تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية للجميع.

مناهج مدارس المتفوقين

- التقليل والتكيف مع تأثير التغير المناخي ويتم تحديد الموضوعات الرئيسية Themes لكل فصل دراسي خلال سنوات الدراسة الثلاث وهى كالتالى الصف الدراسي الفصل الدراسى الأول الفصل الدراسى الثانى الأول Matter, Form and Function المادة الشكل والوظيفة Energy Force and Power الطاقة والقوة والقدرة الثانى Change, Equilibrium and Cycles التغيير والتوازن والدورات Systems and Feedback الأنظمة والتغذية الراجعة الثالث Communication, Sensing, Information, Informatics الاتصالات والاستشعار والمعلومات والمعلوماتية Theories, Models and Data النظريات والنماذج والبيانات.

• وتكون كل المواد الدراسية المختلفة فى اطارالموضوع الرئيسى وتعمل سويا بشكل متكامل وتحتوى كل مادة دراسية على وحدات دراسية لكل وحدة نواتج تعلم تحتوى المفاهيم والمهارات والمحتوى المطلوب تحصيلة ويتم ذلك عبر الدروس المتتالية باستخدام طرق تدريس متطورة (Inquiry Based, Project Based) مع التقويم المستمر.

- وكل المواد العلمية لها معمل لإجراء كل التجارب العلمية المرتبطة بنواتج التعلم مثل معامل (الكيمياء والفيزياء والأحياء والميكانيكا وعلوم الارض والفضاء والاليكترونيات والروبوتك والهيدروليك والاليكترونيك والفاب لاب ).

- تصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى.

- يقوم المنهج على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach وليس هناك كتاب مدرسى (Non textbook approach) فقط نواتج تعلم.