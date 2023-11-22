مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ الهدنة بغزة وتبادل المحتجزين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، أن مصدر مصري مسؤول أكد أن مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل المحتجزين.

وأضاف أن مصر تثمن الجهود التي بذلتها قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة.

وأوضح المصدر المصري المسؤول، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكافة مناطق القطاع، كما تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.