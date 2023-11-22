زيادة حالات الحصبة والعدوى التنفسية في غزة.. و«الصحة العالمية» تحذر

أعلن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة رصدت بالفعل زيادة في معدلات الإسهال، والعدوى التنفسية، واليرقان والعدوى الجلدية، بما في ذلك الحصبة بين سكان غزة.

تزويد سكان غزة بخدمات الرعاية

وأشار خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر منعقد الآن إلى أن المنظمة بذلت كل ما في وسعها لتزويد سكان غزة بخدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، موضحا أن هذا الصراع السياسي يحتاج إلى حل سياسي، وينبغي الارتقاء بوتيرة تقديم المساعدات الإنسانية الإضافية إلى مستويات تفوق بكثير ما وصلت إليه حتى الآن.

سد النقص في الموارد

وتابع: «يجب السماح للمستشفيات بسد النقص في الموارد التي تحتاج إليها لمواصلة عملها، ولا بد أن يتوقف القتال حتى نتمكن من تسريع وتيرة استجابتنا داخل غزة والتصدي للمخاطر، فلا يمكننا الاستمرار في تقديم قطرات من المعونة لتلبية محيط من الاحتياجات».

وطالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إنهاء الصراع، وحماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، والسماح الدائم بدخول المساعدات الصحية المنقذة للأرواح إلى غزة دون عوائق.