نجوى إبراهيم تشكر جريدة الوطن: «كل كلمة لها قيمة كبيرة عندي»

خصصت جريدة «الوطن» الصفحة الأخيرة من إصدارها الورقي لعدد اليوم الأربعاء للإعلامية نجوى إبراهيم، من أجل دعمها في رحلة مرضها التي أعلنت عنها مؤخرًا.

نجوي إبراهيم تشيد بملف الوطن

وعلقت نجوي إبراهيم على الملف الخاص بجريدة الوطن بها قائلة: «أشكر كل من كتب كلمة صغيرة لكنها كبيرة عندي ولها قيمتها.. شكرًا من القلب لجريدة الوطن»

احتفاء جريدة الوطن بالإعلامية نجوى إبراهيم

جاءت الصفحة الأخيرة بعنوان «مين اللي ما يحبش نجوى؟!» غداً على صفحات جريدة الوطن، في محبة الإعلامية القديرة نجوي إبراهيم.

سبق وأعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أنَّها سوف تجري عددًا من التحاليل والفحوصات خلال الفترة المقبلة من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

دعم الإعلاميين والفنانين لنجوي إبراهيم

حالة من الحب والدعم الكبير شهدتها الإعلامية نجوى إبراهيم خلال الأيام الماضية، حيث دعمها عدد من الإعلاميين ونجوم الفن .

نجوي إبراهيم، قدمت مشوارًا فنيًا طويلًا زاخرًا بالبرامج وبعض الأعمال الفنية، وتخصصت في مجال الأطفال، إذ قدمت أكثر من برنامج خاص بالأطفال واستطاعت أن تخطف قلوب الصغار قبل الكبار.