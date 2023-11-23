لو شعرك أبيض في العشرينيات.. احذر إصابتك بهذه الأمراض

ظهور الشعر الأبيض ليس فقط بسبب التقدم في العمر، فهناك أمراض عدة يمكنها أن تسبب في ذلك، قد تحدث في بعض الأحيان بسبب أمراض المناعة الذاتية، أو اضطرابات الغدة الدرقية وغيرها من الإصابات.

الأسباب المرضية لظهور الشعر الأبيض في العشرينات

قائمة من الأمراض يمكنها أن تظهر شعر أبيض في رأسك في العشرينات من عمرك، منها أمراض المناعة الذاتية مثل الثعلبة والبهاق، إذ تهاجم خلايا الجسم عن طريق الخطأ خلايا بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى فقدان لون الشعر الطبيعي وظهور شعر أبيض بشكل مفاجئ، بحسب الموقع الطبي «national institutes of health».

تأتي أيضًا اضطرابات الغدة الدرقية ضمن الأمراض التي تسبب في ظهور الشعر الأبيض، ويتضمن الاضطراب فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، إذ يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في مستويات الهرمونات، مما قد يؤثر على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر ما بدوره يظهر شعر أبيض بشكل واضح.

يتسبب نقص المعادن مثل الحديد والزنك، إلى تقليل إنتاج صبغة الميلانين، إلى جانب الأمراض الوراثية مثل متلازمة وود وايت، حيث ترتبط هذه المتلازمة بظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة.

التعرض للإشعاع يتسبب أيضًا في ظهور الشعر الأبيض مبكرًا، لعل أبرزها العلاج الإشعاعي الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف بصيلات الشعر، وتتحكم بعض الأندية أيضًا الخاصة بعلاج السرطان في لون الشعر أيضًا والذي يأتي كأثر جانبي للدواء.

بالإضافة إلى هذه الأمراض، يمكن أن يؤدي التوتر والإجهاد الشديد إلى ظهور الشعر الأبيض في العشرينات، لذلك ينصح إذا كنت تعاني من ظهور الشعر الأبيض في العشرينات، لذلك من المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء ذلك، وتلقي العلاج المناسب.

فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد في تقليل ظهور الشعر الأبيض في العشرينيات: