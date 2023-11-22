مؤتمر للتحالف الوطني في المنوفية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور ممدوح العربي المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة، وذلك على هامش حضور فاعليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية الأول تحت شعار «انزل .. شارك .. صوتك أمانة».

محافظ المنوفية يشدد على أهمية دور التحالف الوطني

ورحب محافظ المنوفية بالحضور، مشيراً إلى أهمية الدور البارز للتحالف الوطني في دعم جهود الدولة في خدمة المجتمع كونه شريكا فاعلا في النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والسلم المجتمعي.

التحالف الوطني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وعقب الاستقبال، أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، لحضور فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية، باستاد الجامعة بشبين الكوم، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري المديريات الخدمية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين، وفي كلمته أكد المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمحافظة أننا نعيش حالياً فترة من أكثر الفترات استقرارًا وأمناً بالرغم من المرور بالعديد من التحديات والصعوبات، مؤكداً أن الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً نحو التنمية المستدامة في كل المجالات المتنوعة وواجبنا اليوم أن نساهم جميعاً مساهمة إيجابية لاستمرار مسيرة النجاح حتى نجني ثمار ما تم غرسه ووضع أساساته خلال السنوات الماضية.