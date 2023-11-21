محافظ المنوفية: تنفيذ 87% من مشروعات «حياة كريمة» في أشمون والشهداء

استطاعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحقيق نقلة نوعية في القرى التي تم تنفيذ المبادرة بها في محافظة المنوفية، حيث شهدت الشهداء وأشمون العديد من المشروعات التي شكل الريف، فأصبحت القرية تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من مياه صالحة وصرف صحي وغاز طبيعي وخدمات إنترنت حديثة ومصالح حكومية مجهزة على أعلى مستوى.

محافظ المنوفية: حياة كريمة غيرت شكل القرى

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن «حياة كريمة» استطاعت فعليا تغيير شكل القرى بعد تنفيذها المشروعات الخدمية والتنموية، مشيرا إلى أن القرى أصبحت تضم كل ما يحتاجه المواطن ولا حاجه إلى سفره إلى المدن لإنهاء أوراقه أو الحصول على الخدمات العامة لأنها أصبحت متوفرة في قريته.

محافظ المنوفية: وجهت بسرعة تنفيذ باقي مشروعات المبادرة

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة تحقيق المشروعات في المرحلة الأولى من حياة كريمة بالمنوفية والتي تضم مركزي أشمون والشهداء بلغت 87%، مؤكداً أن المشروعات المتبقية يتم العمل على قدم وساق للانتهاء منها في أقرب وقت، مشددا على أنه وجه كافة الجهات بسرعة إنهاء المشروعات بنسبة 100% وبجودة وكفاءة عالية.