محافظ المنوفية يشدد على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية 2024، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

أهمية نشر الوعي بالمشاركة السياسية

أكد المحافظ، على أهمية نشر الوعي وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، وشدد على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية، وأماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة جهود الوحدات المحلية في الإزالة الفورية لكل التعديات، وشدد المحافظ على استمرار اللجان المشكلة في المرور الميداني وتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلّف المحافظ مدير مديرية الزراعة باستمرار تنفيذ الإجراءات الصارمة حيال الأراضي المبورة والمساحات المتروكة بدون زراعة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع آليات العمل بملف التصالح على مخالفات البناء، وإعداد تقرير وحصر لكافة الحالات المرفوضة والحالات التي لم يتم البت فيها.