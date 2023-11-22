سقوط شهداء وجرحى خلال قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، سقوط شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا غربي خان يونس في قطاع غزة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن هناك تقارير مؤكدة عن تدمير مدرستين تابعتين لنا في شمال ووسط قطاع غزة بشكل كامل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأشارت إلى أن 191 شخصا على الأقل قتلوا في المدارس التابعة لها بغزة منذ بداية الحرب، فضلا عن جرح 798 آخرين.