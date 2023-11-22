البنك الزراعي يطلق مبادرة «إيد بإيد لمستقبل الوطن» لدعم الأولى بالرعاية في الشرقية

نظم البنك الزراعي، مؤتمراً جماهيرياً بقاعة مؤتمرات جامعة الزقازيق لتنفيذ أهداف مبادرة «إيد بإيد.. لمستقبل الوطن» لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الشرقية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تضافر كل الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

مبادرة «إيد بإيد.. لمستقبل الوطن»

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مواصلة جهوده لتنفيذ أهداف مبادرته الوطنية، وأن يجوب محافظات الجمهورية للوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع.

إطلاق المبادرة تباعا في كل المحافظات

أشار إلى أن الشرقية هي رابع المحافظات التي يجري تدشين المبادرة بها بعد الدقهلية والغربية وبورسعيد، خلال أسبوع واحد، على أن يتوالى إطلاق المبادرة تباعاً في باقي المحافظات.

دعم المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية

ووجه «فاروق» الشكر لمحافظ الشرقية على تعاونه المستمر مع البنك الزراعي المصري للقيام بدوره في دعم المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية على أرض الشرقية، والتي تعد من المحافظات الواعدة في مجال الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

دعم آلاف الأسر في قرى ومراكز محافظة الشرقية

وعبر النائب محمد سليم عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته باطلاق المبادرة لدعم آلاف الأسر في قرى ومراكز محافظة الشرقية، وهو أمر يحسب للبنك الزراعي المصري.