تخفيضات على أسعار اللحوم في مبادرة محافظة الشرقية.. إليك أماكن منافذ البيع

يبحث المواطنون عن أقل أسعار للحوم البلدية الطازجة في منافذ البيع والمحلات التجارية، لذا تطرح محافظة الشرقية، لحومًا بلدية بمنافذ خاصة بها، مقارنة بمثيلاتها التجارية وذلك للتيسير على المواطنين.

قال محمد سعيد مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالشرقية، لـ«الوطن»، إن محافظة الشرقية أطلقت مبادرة من أجل تخفيض الأسعار للمواطنين من خلال المبادرات الرسمية مثل مبادرة بيع اللحوم المخفضة، تحت شعار في حب مصر ، وذلك للمساهمة في رفع العبء على الأهالي وتوفير سلعة اللحوم بأسعار مخفضة.

وترصد «الوطن» أسعار اللحوم المخفضة التي تطرحها محافظة الشرقية في منافذ متعددة بأنحاء المدن والمراكز، أبرزها الشادر الموجود خلف ديوان المحافظة وخلف قصر الثقافة بالزقازيق ضمن مبادرة محافظة الشرقية لبيع اللحوم البلدي الطازجة، كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي الطازجة المخفضة في الشرقية

وأوضح السيد العشماوي، جزار بلدي جرى الاتفاق معه من محافظ الشرقية والمسؤولين عن المبادرة، الأسعار وفق خطة المحافظة ضمن المبادرة المخفضة للأسعار كالتالي:

كيلو لحم بلدي عجالي 230 جنيهًا.

كيلو لحم ضأن بلدي 250 جنيهًا.

كيلو لحم مفروم عجالي 190 جنيهًا.

كيلو كبدة عجالي 230 جنيهًا.

كيلو كبدة ضأن بلدي 250 جنيهًا.

كيلو دهن 50 جنيهًا.

وكان محافظ الشرقية أعلن في أغسطس الماضي من العام 2022 عن انطلاق المبادرة الوطنية لتخفيض أسعار اللحوم وبيعها للمواطنين بأقل سعر من المحلات التجارية ولعل أبرز الشوادر التي تم إقامتها هو الكائن خلف مقر قصر ثقافة الزقازيق.