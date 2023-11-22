«تعليم الوادي الجديد» تعقد اجتماعا لبحث استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اجتماع طارئ مع مديري ووكلاء المدارس بكافة الإدارات التعليمية الخمسة؛ لبحث استعدادات المدارس لخوض امتحانات الشهادة بالإعدادية 2024.

بحث استعدادات المدارس لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وقال، المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه جرى عقد اجتماعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة والمعنيين من قيادات التعليم بالمحافظة، وجاء خلال اللقاء بحث مع الحضور آخر المستجدات بشأن الاستعداد المبكر لامتحانات الشهادة الإعدادية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين وسلامة إجراءات الامتحانات، والتي جرى تنفيذها بنهاية العام الماضي، ولاقت استحسان القيادة السياسية وأولياء الأمور والطلاب.

سد العجر في التخصصات والتوزيع العادل للمعلمين لحل المشكلات بالوادي الجديد

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى مناقشة آخر المستجدات بشأن العجز الزيادة بالتخصصات المختلفة والتوزيع العادل للمعلمين لضمان استقرار العملية التعليمية على ارض المحافظة، وجرى فتح باب الحوار والمناقشة لعرض المشكلات التي تواجه البعض بالإدارات التعليمية ووضع الحلول المناسبة لها على الفور، ووجه أطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.