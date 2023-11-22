«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة للتقدم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية «منازل»

أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي نظام المنازل، إذ يتقدم الطالب باستمارته عن طريق آخر مدرسة حصل منها على الصف الثاني الإعدادي أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.

الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- التقدم باستمارة إلكترونية، و3 صور شخصية خلفية بيضاء، وإرفاق أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، وصورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.

- تقديم كشف «12 د» من موقع الوزارة أصل وصورة معتمدا من المدرسة.

- قسيمة سداد رسوم الامتحان بواقع 158 جنيها حسب القرار 163 لسنة 2023 على شبكة فوري أو البريد المصري.

- طابع دمغة فئة 2 جنيه في حالة بيان ناجح، وطابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- في حال دخول الطالب إلى الامتحان لأول مرة يتم إرفاق بيان نجاحة بالصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي على أن يكون مستخرج في العام الدراسي 2023-2024 عام التقدم.

- الطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به الطالب.

- خطاب إلحاق على نظام المنازل من شؤون الطلاب والامتحانات، ألا يقل عمر الطالب عن 14 سنة وألا يزيد عن 18 سنة.

- الطالب الناجح في العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للأقدم، وخطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام - فني) أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية.

- في حال دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم إرفاق بيان نجاحه بالصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي على أن يكون مستخرج في العام الدراسي 2023-2024 عام التقدم.

- الطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به الطالب.

- الطالب الناجح في العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه، عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق + خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام) - فني أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية.