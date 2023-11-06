رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وأماكن الدفع والأوراق المطلوبة

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية لتحرير استمارة الامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث ناشدت المدارس طلابها بسرعة تسليم أوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2023/2024، للتقدم للامتحانات التي من المقرر أن تبدأ في شهر يناير.

ويهتم الكثيرون من أولياء الأمور والطلاب معرفة رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك بالتزامن مع استعداد المديريات لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية.

رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024

وذكرت مديريات التعليم أنه يجب على طلاب الشهادة الإعدادية دفع 158 جنيهًا، لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

أماكن دفع رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ويجري دفع رسوم تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية في مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، بالإضافة إلى عشرة جنيهات دعم مشروعات يتم دفعها في المدرسة التابع لها الطالب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

- 5 صور شخصية مقاس 4*6.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- شهادة الميلاد للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

- ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير المقبل 2024، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.