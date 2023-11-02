نظام امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.. بوكليت ولا ورقة أسئلة؟

يترقب آلاف الطلاب الإعلان عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، وعمّا إذا كان سيتم عقدها بنظام البوكليت، أم بنظامها القديم المتضمن ورقة أسئلة وكراسة إجابة، خصوصًا بعدما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف المديريات بضرورة إعلان نظام امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، وهو حق أصيل للطلاب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، وبيان المحافظات التي تطبق نظام البوكليت من عدمه.

نظام الصف الثالث الإعدادي الجديد 2023

ووفقًا لقرارات وزير التربية والتعليم الجديد للصف الثالث الإعدادي 2023، فإنّ نظام الصف الثالث الإعدادي الجديد 2023 والخاص بالبوكليت سيتم الإعلان عنه من عدمه بحسب كل مديرية تعليمية في كل محافظة.

ما هو نظام امتحانات الشهادة الإعدادية؟

وأعلنت محافظات الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، ومطروح، والجيزة، إنّه من المقرر أن تكون امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 للترم الأول، ستكون بنفس النظام المتبع في السنوات الماضية، بنظام ورقة الأسئلة وكراسة الإجابات طبقًا للمواصفات التي تأتي من المركز القومي للامتحانات، بينما من المقرر أن يتم تدريب الطلاب على ورقة الأسئلة خلال الفترة المقبلة.

ما هو نظام البوكليت للشهادة الإعدادية؟

وتعد محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات التي تطبق نظام البوكليت للشهادة الإعدادية، منذ عامين، حيث إنّ نظام البوكليت يتمثل في دمج الأسئلة مع الإجابة في نفس الورقة، ويبلغ عدد ورق الأسئلة نحو 20 ورقة أو أكثر، والذي يهدف إلى القضاء على الغش الإلكتروني.

متى موعد امتحانات الشهادة الإعدادية؟

وبحسب مديريات التربية والتعليم فإنّه من المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة فإنّها تنطلق في الأسبوع الأول من شهر يناير وحتى نهاية الشهر، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للترم الأول على حدة خلال شهر ديسمبر المُقبل.