وزير خارجية بريطانيا يؤكد التزام بلاده بحل الدولتين

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إننا نشدد على إسرائيل ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والأهمية القصوى لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

أكد وزير الخارجية البريطاني، التزام المملكة المتحدة، بضرورة حل الدولتين.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، استهداف 9 دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، إضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتي المخابرات والتوام.

أشارت الفصائل الفلسطينية في بيان مقتضب، إلى أنّها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.