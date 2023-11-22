«القاهرة الإخبارية»: بايدن يشكر مصر وقطر على نجاح التوصل إلى هدنة في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر مصري مسؤول، بأن مصر أعلنت نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات للمتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

وأكد أن مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل المحتجزين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، يتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأشار إلى أن مصر تثمن الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة، وسيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.